В Индонезии суд вынес приговор организатору игры, при давке на которой погибли 135 человек

Индонезийский суд вынес приговор двум организаторам футбольного матча, завершившегося давкой, в результате которой погибли более 130 человек, сообщает France24.

Трагедия произошла в октябре 2022 года после матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек, ещё несколько сотен получили ранения.

В итоге обвиняемый Абдул Харис был приговорён к полутора годам заключения. «Подсудимый не ознакомился с ситуацией и преуменьшил вероятность возникновения чрезвычайной ситуации или хаоса», — заявил судья Абу Ахмад Сидки Амсия. Также виновным признали представителя службы безопасности, его приговорили к одному году тюрьмы. Отмечается, что приговора суда ожидают ещё три офицера полиции.

Более 120 погибших на футбольном матче. Трагедия в Индонезии: