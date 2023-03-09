В Индонезии суд вынес приговор организатору игры, при давке на которой погибли 135 человек

Индонезийский суд вынес приговор двум организаторам футбольного матча, завершившегося давкой, в результате которой погибли более 130 человек, сообщает France24.
Трагедия произошла в октябре 2022 года после матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек, ещё несколько сотен получили ранения.
В итоге обвиняемый Абдул Харис был приговорён к полутора годам заключения. «Подсудимый не ознакомился с ситуацией и преуменьшил вероятность возникновения чрезвычайной ситуации или хаоса», — заявил судья Абу Ахмад Сидки Амсия. Также виновным признали представителя службы безопасности, его приговорили к одному году тюрьмы. Отмечается, что приговора суда ожидают ещё три офицера полиции.
Более 120 погибших на футбольном матче. Трагедия в Индонезии:
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