Глава судей РФС объяснил, почему Мешков не получил назначений на матчи 19-го тура РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Виталий Мешков не получил назначений на матчи 19-го тура РПЛ. По его словам, у рефери низкая оценка по итогам матча прошлого тура «Спартак» — «Урал» (2:2). Именно по этой причине Мешков пропускает грядущий тур чемпионата.
«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество. У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена VAR. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.
На 19 тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» — «Спартак», и других арбитров ранее», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».
- 9 марта 2023
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:46
-
15:38
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36