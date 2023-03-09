Глава судей РФС объяснил, почему Мешков не получил назначений на матчи 19-го тура РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Виталий Мешков не получил назначений на матчи 19-го тура РПЛ. По его словам, у рефери низкая оценка по итогам матча прошлого тура «Спартак» — «Урал» (2:2). Именно по этой причине Мешков пропускает грядущий тур чемпионата.

«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество. У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена VAR. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.

На 19 тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» — «Спартак», и других арбитров ранее», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».