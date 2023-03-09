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Баженов высказался о предстоящем матче между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге

Баженов высказался о предстоящем матче между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Хорошо, что Россия будет играть на своём поле. Сборная должна проводить международные товарищеские матчи. Мы, болельщики, посмотрим на команду в деле. Как мне кажется, на эту игру придёт максимальное число болельщиков», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России, как и российские клубы, отстранена от участия в официальных международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.

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