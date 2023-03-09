«Вперёд, «Бавария». Левандовски поддержал бывший клуб в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поддержал свой бывший клуб — «Баварию» — в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).

Польский форвард опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой смотрит игру. Левандовски подписал снимок: «Вперёд, «Бавария». Отметим, что соцсети мюнхенцев поблагодарили Роберта за поддержку по окончании матча.

Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год, а затем перешёл в «Барселону». Вместе с немецким клубом 34-летний поляк выиграл восемь чемпионатов Германии, три Кубка и пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На данный момент его единственный трофей с «Барсой» — Суперкубок Испании-2022/2023.

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