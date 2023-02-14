ЛЧ осталась без лучшего бомбардира в истории. Кто может побить рекорд Роналду?

В Лиге чемпионов начинается самое интересное – плей-офф. Впервые с 2006 года он пройдёт без лучшего бомбардира в истории турнира – Криштиану Роналду. 38-летний португалец с экс-агентом Жорже Мендешем искали в декабре варианты для подписания контракта с клубом, участвующим в ЛЧ. Но в итоге португалец уехал в Саудовскую Аравию. На счету Роналду 140 голов в 183 матчах с момента дебюта в турнире в 2003 году. А кто заочно преследует Криштиану в гонке бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю?

Лионель Месси («ПСЖ») — 129 голов в 161 матче

Главным конкурентом Роналду, конечно, является Месси. Аргентинец дебютировал в ЛЧ на два года позже Криштиану – в 2005-м. Однако Месси опережает Роналду по результативности: если у португальца в среднем выходило 0,76 мяча за игру, то у Лео – 0,8. Так что чемпион мира 2022 года имеет хорошие шансы стать первым уже в скором (относительно) времени.

Лионель Месси Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Но у Месси возникла другая проблема: его нынешний клуб, «ПСЖ», переживает кризис перед матчами 1/8 финала с «Баварией». Команда потерпела поражение в Кубке Франции от «Марселя» (1:2) и в чемпионате от «Монако» (1:3). Также СМИ сообщили о вспышке вирусной инфекции в клубе. Не стоит забывать и о повреждениях важнейших футболистов: помимо самого Месси, дискомфорт накануне первого матча плей-офф испытывает полузащитник Марко Верратти, а форвард Килиан Мбаппе получил травму в матче Лиги 1 с «Монпелье» 1 февраля. Ранее появилась информация, что все трое будут готовы к игре с «Баварией», но неизвестно, в каком состоянии они появятся на поле. Так что Месси, возможно, придётся повременить с гонкой за рекордом Роналду.

Роберт Левандовски («Барселона») – 91 гол в 111 матчах

«Барселона» пропускает текущий розыгрыш плей-офф, но в её составе есть футболист из тройки лучших бомбардиров ЛЧ всех времён. Удивительно, но Левандовски обгоняет и Роналду, и Месси по средней результативности в турнире — 0,81 мяча за игру с 2011 года. С таким темпом он мог бы вырваться вперёд, но возраст уже поджимает: поляку идёт 35-й год. Так что отыграть гандикап в 49 мячей будет тяжело в силу естественных причин.

Роберт Левандовски Фото: Fran Santiago/Getty Images

Карим Бензема («Реал») – 86 голов в 146 матчах

Если бы Роналду не провёл девять лет в Мадриде, то, возможно, его место на вершине списке занимал бы Бензема. Француз максимально раскрылся после ухода португальца из «Реала» и даже выиграл «Золотой мяч» в 2022 году. С 2009-го по 2018-й Бензема успешно выступал подносчиком снарядов для Роналду, Карим умно адаптировался под лучшие качества Криштиану. Подобный альтруизм принёс им четыре совместных трофея ЛЧ, но в плане статистики португалец ушёл слишком далеко. Француз — только четвёртый в списке лучших бомбардиров ЛЧ в истории с 86 мячами. Бензема недавно исполнилось 35 лет, и сложно представить, что он сможет хотя бы приблизиться к цифрам Роналду.

Карим Бензема Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 40 голов в 59 матчах

Один из футболистов, имеющих хорошие шансы обогнать и Месси, и Роналду в списке. Мбаппе всего 24 года, у него впереди минимум 10 лет карьеры на высшем уровне. Килиан вряд ли будет пропускать розыгрыши ЛЧ и плей-офф, особенно если останется в комфортном чемпионате Франции. У «ПСЖ», по сути, ещё до начала сезона есть прямая путёвка в Лигу чемпионов.

Килиан Мбаппе Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Бомбардирским подвигам Мбаппе могут помешать три фактора: частые провалы его клуба в плей-офф («ПСЖ» всего один раз дошёл до финала за время выступлений форварда), слабая результативность француза (пока он забивает 0,6 гола за матч, нужно прибавлять до уровня Месси/Роналду) и травмы (даже сейчас, перед встречами с «Баварией», он получил повреждение). Переход Килиана в «Реал» облегчит для него гонку за «небожителями»: не забываем, что мадридцы будто магнитом притягивают к себе трофей ЛЧ. Следовательно, в испанской столице Мбаппе получит возможность играть большее количество матчей в турнире.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 28 мячей в 23 матчах

22-летний норвежец пугает и восхищает всю Европу своей результативностью. Холанд – на первом месте в истории ЛЧ по среднему количеству голов за матч в турнире: он забивает 1,21 мяча за встречу. Для сравнения, на втором месте – легендарный Герд Мюллер (34 гола в 35 матчах), его показатель – 0,97. Если норвежский нападающий продолжит забивать в таком темпе, то побьёт рекорд, проведя в турнире 116 матчей (напомним, у Роналду – 183). На данную секунду именно Холанда стоит рассматривать как игрока, который первым обойдёт и Роналду, и Месси. К тому же Эрлинг на 1,5 года моложе Мбаппе, а на его голы нацелена вся команда (например, в «ПСЖ» Килиан делится результативностью с Месси и Неймаром).

Эрлинг Холанд Фото: Ryan Pierse/Getty Images

А как думаете вы: сможет ли кто-то обогнать Роналду в списке лучших бомбардиров ЛЧ в истории? И если да, то кто станет первым: Месси, Мбаппе, Холанд, или это чудом сделают Левандовски или Бензема?

Топ-10 бомбардиров ЛЧ в истории

Игрок Голы Матчи Клубы 1. Криштиану Роналду 140 183 «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» 2. Лионель Месси 129 161 «Барселона», «ПСЖ» 3. Роберт Левандовски 91 111 «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Барселона» 4. Карим Бензема 86 146 «Лион», «Реал» 5. Рауль 71 142 «Реал», «Шальке-04» 6. Руд ван Нистелрой 56 73 «ПСВ», «Манчестер Юнайтед», «Реал» 7. Томас Мюллер 53 138 «Бавария» 8. Тьерри Анри 50 112 «Монако», «Арсенал», «Барселона» 9. Альфредо Ди Стефано 49 58 «Реал» 10-11. Андрей Шевченко 48 100 «Динамо» Киев, «Милан», «Челси» 10-11. Златан Ибрагимович 48 124 «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед»

Выделены действующие игроки.