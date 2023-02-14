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Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов: кто может догнать Роналду — Месси, Мбаппе, Холанд, Левандовски, Бензема

ЛЧ осталась без лучшего бомбардира в истории. Кто может побить рекорд Роналду?
Никита Паглазов
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
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Если Холанд продолжит забивать такими темпами, у Криштиану станет одним достижением меньше.

В Лиге чемпионов начинается самое интересное – плей-офф. Впервые с 2006 года он пройдёт без лучшего бомбардира в истории турнира – Криштиану Роналду. 38-летний португалец с экс-агентом Жорже Мендешем искали в декабре варианты для подписания контракта с клубом, участвующим в ЛЧ. Но в итоге португалец уехал в Саудовскую Аравию. На счету Роналду 140 голов в 183 матчах с момента дебюта в турнире в 2003 году. А кто заочно преследует Криштиану в гонке бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю?

Лионель Месси («ПСЖ») — 129 голов в 161 матче

Главным конкурентом Роналду, конечно, является Месси. Аргентинец дебютировал в ЛЧ на два года позже Криштиану – в 2005-м. Однако Месси опережает Роналду по результативности: если у португальца в среднем выходило 0,76 мяча за игру, то у Лео – 0,8. Так что чемпион мира 2022 года имеет хорошие шансы стать первым уже в скором (относительно) времени.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Но у Месси возникла другая проблема: его нынешний клуб, «ПСЖ», переживает кризис перед матчами 1/8 финала с «Баварией». Команда потерпела поражение в Кубке Франции от «Марселя» (1:2) и в чемпионате от «Монако» (1:3). Также СМИ сообщили о вспышке вирусной инфекции в клубе. Не стоит забывать и о повреждениях важнейших футболистов: помимо самого Месси, дискомфорт накануне первого матча плей-офф испытывает полузащитник Марко Верратти, а форвард Килиан Мбаппе получил травму в матче Лиги 1 с «Монпелье» 1 февраля. Ранее появилась информация, что все трое будут готовы к игре с «Баварией», но неизвестно, в каком состоянии они появятся на поле. Так что Месси, возможно, придётся повременить с гонкой за рекордом Роналду.

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Роберт Левандовски («Барселона») – 91 гол в 111 матчах

«Барселона» пропускает текущий розыгрыш плей-офф, но в её составе есть футболист из тройки лучших бомбардиров ЛЧ всех времён. Удивительно, но Левандовски обгоняет и Роналду, и Месси по средней результативности в турнире — 0,81 мяча за игру с 2011 года. С таким темпом он мог бы вырваться вперёд, но возраст уже поджимает: поляку идёт 35-й год. Так что отыграть гандикап в 49 мячей будет тяжело в силу естественных причин.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Карим Бензема («Реал») – 86 голов в 146 матчах

Если бы Роналду не провёл девять лет в Мадриде, то, возможно, его место на вершине списке занимал бы Бензема. Француз максимально раскрылся после ухода португальца из «Реала» и даже выиграл «Золотой мяч» в 2022 году. С 2009-го по 2018-й Бензема успешно выступал подносчиком снарядов для Роналду, Карим умно адаптировался под лучшие качества Криштиану. Подобный альтруизм принёс им четыре совместных трофея ЛЧ, но в плане статистики португалец ушёл слишком далеко. Француз — только четвёртый в списке лучших бомбардиров ЛЧ в истории с 86 мячами. Бензема недавно исполнилось 35 лет, и сложно представить, что он сможет хотя бы приблизиться к цифрам Роналду.

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 40 голов в 59 матчах

Один из футболистов, имеющих хорошие шансы обогнать и Месси, и Роналду в списке. Мбаппе всего 24 года, у него впереди минимум 10 лет карьеры на высшем уровне. Килиан вряд ли будет пропускать розыгрыши ЛЧ и плей-офф, особенно если останется в комфортном чемпионате Франции. У «ПСЖ», по сути, ещё до начала сезона есть прямая путёвка в Лигу чемпионов.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Бомбардирским подвигам Мбаппе могут помешать три фактора: частые провалы его клуба в плей-офф («ПСЖ» всего один раз дошёл до финала за время выступлений форварда), слабая результативность француза (пока он забивает 0,6 гола за матч, нужно прибавлять до уровня Месси/Роналду) и травмы (даже сейчас, перед встречами с «Баварией», он получил повреждение). Переход Килиана в «Реал» облегчит для него гонку за «небожителями»: не забываем, что мадридцы будто магнитом притягивают к себе трофей ЛЧ. Следовательно, в испанской столице Мбаппе получит возможность играть большее количество матчей в турнире.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 28 мячей в 23 матчах

22-летний норвежец пугает и восхищает всю Европу своей результативностью. Холанд – на первом месте в истории ЛЧ по среднему количеству голов за матч в турнире: он забивает 1,21 мяча за встречу. Для сравнения, на втором месте – легендарный Герд Мюллер (34 гола в 35 матчах), его показатель – 0,97. Если норвежский нападающий продолжит забивать в таком темпе, то побьёт рекорд, проведя в турнире 116 матчей (напомним, у Роналду – 183). На данную секунду именно Холанда стоит рассматривать как игрока, который первым обойдёт и Роналду, и Месси. К тому же Эрлинг на 1,5 года моложе Мбаппе, а на его голы нацелена вся команда (например, в «ПСЖ» Килиан делится результативностью с Месси и Неймаром).

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

А как думаете вы: сможет ли кто-то обогнать Роналду в списке лучших бомбардиров ЛЧ в истории? И если да, то кто станет первым: Месси, Мбаппе, Холанд, или это чудом сделают Левандовски или Бензема?

Топ-10 бомбардиров ЛЧ в истории

ИгрокГолыМатчиКлубы
1. Криштиану Роналду140183«Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»
2. Лионель Месси129161«Барселона», «ПСЖ»
3. Роберт Левандовски91111«Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Барселона»
4. Карим Бензема86146«Лион», «Реал»
5. Рауль71142«Реал», «Шальке-04»
6. Руд ван Нистелрой5673«ПСВ», «Манчестер Юнайтед», «Реал»
7. Томас Мюллер53138«Бавария»
8. Тьерри Анри50112«Монако», «Арсенал», «Барселона»
9. Альфредо Ди Стефано4958«Реал»
10-11. Андрей Шевченко48100«Динамо» Киев, «Милан», «Челси»
10-11. Златан Ибрагимович48124«Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед»

Выделены действующие игроки.

Роналду не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые с 2006 года. Чем ещё запомнился тот турнир Роналду не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые с 2006 года. Чем ещё запомнился тот турнир
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