Бразильский футболист Ари хочет стать депутатом в России

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил о желании стать депутатом в России в будущем. Футболист признался, что неоднократно всерьёз задумывался об этой перспективе. По словам Ари, в Бразилии его часто называют депутатом, ведь он участвует в благотворительном проекте.
«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там меня все называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом в России уже на самом деле. Уже два раза об этом думал», — приводит слова Ари Sport24.
Напомним, всего за российские клубы Ари провёл 305 матчей во всех турнирах (172 — за «Краснодар», 110 — за «Спартак», 23 — за «Локомотив»). За эти встречи он успел забить 90 голов и отдать 57 результативных передач. Также Ари во времена игровой карьеры успел получить гражданство РФ и жениться на русской девушке.
- 9 марта 2023
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