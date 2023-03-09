Дмитрий Сенников: вдвойне приятно, что матч Россия — Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Сенников считает, что на этом матче на трибунах будет аншлаг.

«Здорово и вдвойне приятно, что матч Россия — Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге. Как мне кажется, будет аншлаг. Народ точно придёт», — сказал Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, сборная России, как и российские клубы, отстранена от участия в официальных международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.