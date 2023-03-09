Ротен: Месси, ты не нужен «ПСЖ». Ты забиваешь только «Анже», исчезая в важных матчах!

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен жёстко раскритиковал игру нападающего парижской команды Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2).
«Месси, ты нам не нужен. Он не хочет выкладываться, играя за клуб! Я видел его интервью, в котором он сказал, что хорошо адаптировался в клубе. Но к чему ты адаптировался, как ты это решил? Потому что забил 18 голов и сделал 16 передач в этом сезоне против «Анже» и «Клермона»? В матчах, которые имеют значение, он пропадает напрочь! Почему он не играет так же, как на чемпионате мира, где это? Я видел, как он может играть. «ПСЖ» встал на колени перед Месси и дал ему зарплату, потому что думал, что он принесёт нам победы. Но это не так. Ничего нам не выиграть», — приводит слова Ротена RMC Sport.
Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»
- 9 марта 2023
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