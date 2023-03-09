«Мы заслужили победу». Коман — о матче «Баварии» с «ПСЖ»

Крайний полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал победу над французским «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), заявив, что немецкая команда заслужила такой результат в этой встрече.
«ПСЖ» очень хорошо провёл первый тайм. В перерыве мы смогли решить возникшие у нас проблемы, во второй половине встречи стали действовать более компактно. В последний раз, когда мы встречались с ними в четвертьфинале, они выбили нас. Сегодня мы заслужили победу. Мы сфокусировались на себе и работали как команда», — сказал Коман в эфире Canal+.
В первом тайме ответного матча между «ПСЖ» и «Баварией» в Мюнхене не было забито ни одного мяча. Во второй половине игры хозяева дважды поразили ворота парижан.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года:
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