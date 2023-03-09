Силкин — о сборной России: прошлые товарищеские игры показали, что это всё будто понарошку

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение провести товарищеский матч сборной России с Ираком в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Здорово, что Россия сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге, потому что сборная на определённое время оставалась без контрольных игр. Всё же тренироваться для тренерского штаба — это одно, а работать над созданием и существованием команды — это совсем другое. Хоть и товарищеская игра, но для российских болельщиков это очень важно: смогут посмотреть, чем дышит сборная. Единственное, к сожалению, нельзя рассчитывать на сверхсамоотдачу — товарищеская игра ни на что не влияет. Прошлые игры сборной показали, что это всё как будто понарошку. Но без таких матчей всё равно нельзя обойтись.

Мне кажется, посмотреть на сборную придёт много народа — всем интересно. Тем более в Питере такой стадион, что могут закрыть крышу. В тепле футбол смотреть гораздо приятнее, чем на холоде», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.