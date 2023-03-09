Индзаги: Лукаку должен набрать форму, чтобы помочь «Интеру» в концовке сезона

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о важности для команды бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, а также выразил надежду, что форвард продолжит набирать форму, чтобы помочь команде в оставшейся части сезона.

«Мы понимаем, насколько Лукаку важен для нас как игрок; в последнее время ему было тяжело. Теперь, однако, он демонстрирует некоторые хорошие признаки улучшения его игры. Он хорошо тренируется каждый день и уже забил решающий гол в игре с «Порту» в Лиге чемпионов. Мы хотим, чтобы он продолжал набирать больше физической мощи и приходил в форму, чтобы он мог внести больший вклад и помочь нам одержать больше побед в концовке сезона», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на официальный аккаунт «нерадзурри».

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