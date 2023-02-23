Лукаку стал рекордсменом среди бельгийцев по голам в Лиге чемпионов
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку вышел на чистое первое место по количеству голов в Лиге чемпионов среди бельгийцев.
В завершившемся матче миланского «Интера» и «Порту» гол Лукаку принёс «нерадзурри» победу. Теперь на счету Лукаку 17 голов в Лиге чемпионов. Он опередил по этому показателю Дриса Мертенса (16) и стал рекордсменом по голам в турнире среди бельгийцев.
Напомним, матч «Интера» и «Порту» завершился победой миланского клуба со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 23:00 мск.
«Интер» за последние шесть матчей одержал пять побед и один матч сыграл вничью.
Ответная игра пройдёт 14 марта, начало — в 23:00 мск.
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