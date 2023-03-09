Месси хочет продлить контракт с «ПСЖ» и после поражения от «Баварии» — Луис Мерло
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Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси хочет продолжать карьеру в парижском клубе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
По информации источника, аргентинец настроен продлить свой истекающий в июне контракт с парижанами. Поражение от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов не изменило желание Месси. Футболист не рассматривает других вариантов продолжения карьеры. Ожидается, что стороны проведут несколько раундов переговоров.
Напомним, 35-летний Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл за парижан 30 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 16 результативными передачами.
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