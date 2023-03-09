Легенда «ПСЖ» Жинола: если мы хотим выиграть ЛЧ, нам нужны не Месси, Мбаппе и Неймар

Легендарный футболист французского «ПСЖ» Давид Жинола заявил, что для того, чтобы парижане могли претендовать на победу в Лиге чемпионов им необходимы игроки, готовые выкладываться ради команды на поле, а не таланты уровня Лионеля Месси, Килиана Мбаппе или Неймара.

«Если мы хотим, чтобы «ПСЖ» однажды выиграл Лигу чемпионов, то нам нужны игроки, которые будут больше выкладываться ради команды, потому что команда важнее отдельных игроков. Речь не о таланте. Нас не должны волновать Неймар, Месси или Мбаппе — клуб должен быть единым», — сказал Жинола в эфире Canal+.

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне. Вылет на данной стадии стал для французской команды вторым подряд.

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