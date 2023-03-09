«Унион» вырвал ничью у «Юниона» благодаря голу на 89-й минуте

Сегодня, 9 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором немецкий «Унион» принимал бельгийский «Юнион». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась ничьей — 3:3.

Бельгийский клуб открыл счёт на 28-й минуте встречи благодаря усилиям Виктора Бонифаса. На 42-й минуте крайний защитник Йосип Юранович сделал счёт равным. На 58-й минуте «Юнион» снова повёл в игре — гол на счету Йорбе Вертессена. На 69-й минуте игрок хозяев сравнял счёт, сыграв на добивании после пробития пенальти, но через три минуты бельгицы снова вышли вперёд — отличилился Виктор Бонифас, записав на свой счёт дубль. На 89-й минуте игрок хозяев Свен Михель принёс своей команде ничью — 3:3.

Ответный матч между командами пройдёт в Брюсселе на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток». Начало встречи в 23:00 мск.