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«Унион» вырвал ничью у «Юниона» благодаря голу на 89-й минуте

«Унион» вырвал ничью у «Юниона» благодаря голу на 89-й минуте
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Сегодня, 9 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором немецкий «Унион» принимал бельгийский «Юнион». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась ничьей — 3:3.

Бельгийский клуб открыл счёт на 28-й минуте встречи благодаря усилиям Виктора Бонифаса. На 42-й минуте крайний защитник Йосип Юранович сделал счёт равным. На 58-й минуте «Юнион» снова повёл в игре — гол на счету Йорбе Вертессена. На 69-й минуте игрок хозяев сравнял счёт, сыграв на добивании после пробития пенальти, но через три минуты бельгицы снова вышли вперёд — отличилился Виктор Бонифас, записав на свой счёт дубль. На 89-й минуте игрок хозяев Свен Михель принёс своей команде ничью — 3:3.

Ответный матч между командами пройдёт в Брюсселе на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток». Начало встречи в 23:00 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Унион
Берлин, Германия
Окончен
3 : 3
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Бонифас – 28'   1:1 Юранович – 42'   1:2 Вертессен – 58'   2:2 Кнохе – 69'   2:3 Бонифас – 72'   3:3 Михель – 89'
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