«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: гости сравняли счёт

Сегодня, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает испанский «Бетис». Встреча идёт на стадионе «Олд Траффорд».

Гости сравняли счёт на 32-й минуте, сделав счёт 1:1. Отличился Айосе Перес. Хуанми принял мяч на грудь после длинного заброса из глубины поля, переправил его направо в штрафную площадь на Айосе Переса, который бильярдным ударом внешней стороной стопы вогнал его в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» в двухматчевом противостоянии одержали верх над «Барселоной» (4:3 по сумме двух игр). «Бетис» на групповом этапе турнира стал победителем группы С и напрямую вышел в 1/8 финала. В квартете они смогли опередить такие команды, как «Рома», «Лудогорец» и «ХИК».