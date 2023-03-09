«У меня пошли мурашки по коже». Мартинес — о речи Месси перед финалом Кубка Америки — 2021

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился воспоминаниями от речи капитана команды Лионеля Месси перед финальной встречей Кубка Америки — 2021 с Бразилией (1:0).

«Это действительно тронуло меня. Я почувствовал, что мне хочется заплакать, потому что он упомянул мою дочь. Моя жена родила за 10 дней до финала Кубка Америки, поэтому Месси сказал что-то вроде: «Он даже не видел свою новорождённую дочь, чтобы остаться здесь с нами, поэтому убедитесь, что мы сделаем это в том числе ради него». Месси сказал это… и я почувствовал, как у меня побежали мурашки по коже. Для меня это было действительно хорошее начало того дня», — приводит слова Мартинеса издание Goal.

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