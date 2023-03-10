Хёнесс: если я скажу переходу Кейна в «Баварию» нет, то его всё равно могут купить

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном переходе в мюнхенский клуб нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
«Я могу представить, что мы приобретём игрока за € 100 млн, но в случае с Кейном я уже высказал своё мнение. Ему почти 30 лет. В прошлом году «Тоттенхэм» отказался продавать его «Манчестер Сити“ за € 160 млн. Именно поэтому я сказал, что это не трансфер для «Баварии». Я один из девяти членов наблюдательного совета и имею право голоса при крупных подписаниях на сумму более € 25 млн. Я бы мог сказать своё личное мнение, но я лишь один из девяти, и если остальные восемь скажут, что Кейна надо подписать, его подпишут. Мы живём в демократическом государстве», — приводит слова Хёнесса «твиттер» Bayern & Germany.
Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти
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