«Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Бетис»

Сегодня, 10 марта, завершался первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал испанский «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Маркус Рашфорд открыл счёт в игре на шестой минуте, хозяева забили быстрый гол. Бруну Фернандеш справа прострелил в штрафную, где мяч от защитника отскочил к Рашфорду. Форвард на замахе усадил на пятую точку Луиса Фелипе и мощным выстрелом справа вогнал мяч под перекладину.
Гости сравняли счёт на 32-й минуте, сделав счёт 1:1. Отличился Айосе Перес. Хуанми принял мяч на грудь после длинного заброса из глубины поля, переправил его направо в штрафную площадь на Айосе Переса, который бильярдным ударом внешней стороной стопы вогнал его в дальний угол ворот Давида Де Хеа.
Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте. Антони получил мяч от Бруну Фернандеша, сдвинулся от правого угла штрафной в сторону центра, уходя от защитника, и отличным ударом с 18 метров закрутил мяч под дальнюю штангу. Затем в составе манкунианцев голы на свой счёт записали Бруну Фернандеш и Ваут Вегорст.
Ответный матч состоится 16 марта.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
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