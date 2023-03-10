«Реал» хочет подписать Холанда летом. Клуб уверен и в сделке по Беллингему

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может перейти в «Реал» ближайшим летом.

Как сообщает The Independent, мадридский клуб рассматривает возможность подписания форварда в этом году. Сделка интересует президента Флорентино Переса, разочарованного срывом перехода Килиана Мбаппе в 2022-м и нацеленного на поиск замены Кариму Бензема.

На данный момент Холанд счастлив в «Сити», но в «Реале» надеются, что скандал вокруг финансовых нарушений клуба АПЛ может помочь в работе над трансфером.

Ожидалось, что Перес отложит попытки подписать Холанда до 2024-го, но всё же «Реал» займётся этим вопросом уже в нынешнем году.

Также мадридцы уверены, что являются фаворитами в борьбе за хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема. Между сторонами уже состоялся ряд встреч.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ: