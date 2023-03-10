Стало известно, как «Ювентус» накажет Поля Погба за опоздание на командное собрание

Финансовый директор туринского «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал, как клуб накажет французского полузащитника Поля Погба, который опоздал на командное собрание перед встречей 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Фрайбургом». Функционер сообщил, что француз, который был выведен из заявки «старой синьоры» на игру, будет оштрафован.

«Он опоздал, а игроки, особенно те, которые играют важную роль, должны соблюдать правила. Не включить его в заявку команды и оштрафовать было правильным решением», — приводит слова Кальво Sky Sport Italia.

Поль Погба, присоединившийся к «Ювентусу» прошлым летом, из-за различных травм сыграл за туринскую команду только два матча в текущем сезоне, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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