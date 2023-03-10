Агент: в Португалии Юрана все любили

Известный израильский агент Яков Гершензон рассказал о периоде выступлений бывших футболистов Сергея Юрана и Василия Кулькова в Португалии.
«Я с Юраном разговаривал через Лобановского и Чубарова (многолетний администратор киевского «Динамо» и бывший тесть Юрана. — Прим. «Чемпионата»). В Португалии Сергей очень сильно себя проявил — и в «Бенфике», и в «Порту». Везде был лидером, забивал. А в жизни — бесшабашный парень. Юран не станет делать то, что ему не нравится. Но в Португалии его все любили. Через много лет мы с Захави приезжали в Лиссабон, Порту, разговаривали с тренерами. Юрана до сих пор помнят.
Кулькова мы тоже хотели устроить в «Бенфику» — он уже у нас был. Но потом Романцев стал президентом «Спартака», и они без нас этот трансфер сделали — не знаю, каким образом. Василий тоже хорошо себя в Португалии зарекомендовал», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»:
- 10 марта 2023
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