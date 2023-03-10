«ПСЖ» хочет приобрести Бернарду Силву и ещё шесть игроков ближайшим летом

Французский «ПСЖ» настроен совершить целый ряд трансферов для усиления состава летом 2023 года. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, усиления планируются в каждой из линий, кроме вратарской. В защиту парижане хотят приобрести футболиста «Вильярреала» Пау Торреса, в полузащиту — Ибраима Сангаре из ПСВ и Куадио Коне из мёнхенгладбахской «Боруссии». Самые серьёзные инвестиции «ПСЖ» планирует сделать в усиление атаки. Французский гранд хочет купить атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающих «Лиона», «Наполи» и «Бенфики» Райана Шерки, Виктора Осимхена и Гонсалу Рамуша соответственно.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов в текущем сезоне, уступив мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала турнира.

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