«ПСЖ» хочет приобрести Бернарду Силву и ещё шесть игроков ближайшим летом

Французский «ПСЖ» настроен совершить целый ряд трансферов для усиления состава летом 2023 года. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, усиления планируются в каждой из линий, кроме вратарской. В защиту парижане хотят приобрести футболиста «Вильярреала» Пау Торреса, в полузащиту — Ибраима Сангаре из ПСВ и Куадио Коне из мёнхенгладбахской «Боруссии». Самые серьёзные инвестиции «ПСЖ» планирует сделать в усиление атаки. Французский гранд хочет купить атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающих «Лиона», «Наполи» и «Бенфики» Райана Шерки, Виктора Осимхена и Гонсалу Рамуша соответственно.
«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов в текущем сезоне, уступив мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала турнира.
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»
- 10 марта 2023
-
14:07
-
14:07
-
13:51
-
13:45
-
13:39
-
13:34
-
13:34
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:55
-
12:49
-
12:45
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:36
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
11:02
-
10:46
-
10:40
-
10:23
-
10:11