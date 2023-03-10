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Семак рассказал о состоянии травмированных Клаудиньо и Сантоса перед игрой с «Химками»

Семак рассказал о состоянии травмированных Клаудиньо и Сантоса перед игрой с «Химками»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии бразильских футболистов команды Клаудиньо и Дугласа Сантоса перед матчем 19-го тура РПЛ с «Химками», который должен состояться 12 марта.

«Состояние Клаудиньо? Надеемся, что его проблемы в прошлом — сегодня он начнёт тренировку в общей группе. Посмотрим, но я думаю, что всё должно быть хорошо и он будет готов сыграть.

Сможет ли Дуглас Сантос выйти в стартовом составе? Он готов играть. По поводу того, будет ли он в старте или нет — посмотрим. У нас впереди три игры — а если брать матч с «Фенербахче», то четыре — за 12 дней. График достаточно плотный, и я думаю, что нам будут нужны все игроки, которые есть в нашем распоряжении, для того, чтобы в любой момент заменить или подменить тех, кто устал. Сейчас нам очень важно пройти этот цикл без повреждений», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче 18-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:0) Дуглас Сантос вышел на замену во втором тайме, Клаудиньо не попал в заявку сине-бело-голубых.

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