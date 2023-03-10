Эрик тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ в феврале

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил награду «Тренер месяца» в английской Премьер-лиге в феврале. Об этом сообщил «твиттер» английской Премьер-лиги.

Для главного тренера «красных дьяволов» эта награда стала второй в сезоне.

В феврале «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии одержал три победы и однажды сыграл вничью. Подопечные тен Хага обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), сыграли вничью с «Лидс Юнайтед» (2:2), а также одержали победы во втором матче с «Лидсом» (2:0) и в игре с «Лестер Сити» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 25 матчей. Лидирует «Арсенал» (63).

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