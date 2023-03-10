Рашфорд стал игроком месяца АПЛ в феврале. Он получил награду во втором месяце подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан игроком февраля в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Для футболиста это вторая награда подряд и третья за сезон. Ранее он становился игроком месяца АПЛ в январе и сентябре. В феврале Рашфорд забил пять мячей в четырёх матчах чемпионата Англии.

«Очевидно, всегда приятно быть в центре разговоров. Получив награду «Игрок месяца», я чувствую, что в последние три месяца её могли бы вручить кому угодно. Любой из игроков, которые участвовали в голосовании, заслуживает победы. Очевидно, я испытываю настоящую гордость за то, что мне удалось сделать это три раза», — сказал Рашфорд.

Новость по теме Рашфорд высказался после разгромной победы «МЮ» в матче с «Бетисом» в Лиге Европы

Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023