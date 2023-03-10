Рашфорд стал игроком месяца АПЛ в феврале. Он получил награду во втором месяце подряд
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан игроком февраля в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Для футболиста это вторая награда подряд и третья за сезон. Ранее он становился игроком месяца АПЛ в январе и сентябре. В феврале Рашфорд забил пять мячей в четырёх матчах чемпионата Англии.
«Очевидно, всегда приятно быть в центре разговоров. Получив награду «Игрок месяца», я чувствую, что в последние три месяца её могли бы вручить кому угодно. Любой из игроков, которые участвовали в голосовании, заслуживает победы. Очевидно, я испытываю настоящую гордость за то, что мне удалось сделать это три раза», — сказал Рашфорд.
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