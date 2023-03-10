Галтье: мы должны перестать принижать значимость чемпионата Франции. Выигрывать его сложно

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что общественности нужно перестать принижать значимость титула чемпионов Франции, приведя пример мюнхенской «Баварии», празднующей свои чемпионства в Германии каждый год.

«Я сказал своим игрокам: «ПСЖ» — действующие чемпионы. Если мы выиграем чемпионат, то этот титул станет 11-м, чего никогда не было в истории Лиги 1». У некоторых игроков выдающийся послужной список, у других не очень. Это что-то важное. Это будет непросто, победа не является чем-то естественным. Это сложно. Конечно, у нас отрыв в восемь очков, но нам придётся бороться до конца. У нас большие потери в составе, но победа в Лиге 1 — важная задача, и мы не должны забывать о том, что мы чемпионы Франции.

Я смотрю на то, что происходит за границей. «Бавария», которая выбила нас по делу, не каждый год выигрывает Лигу чемпионов. Но каждый раз, когда они выигрывают чемпионат Германии, это большой праздник, который они разделяют с болельщиками, всеми, причастными к клубу. У нас должно быть так же. Мы должны перестать принижать значимость титула. Чемпионами Франции быть нелегко», — приводит слова Галтье RMC Sport.

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