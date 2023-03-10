Галтье: мне не нужно уговаривать Мбаппе остаться в «ПСЖ». Он хочет добиться успеха здесь

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал интервью нападающего команды Килиана Мбаппе после поражения от мюнхенской «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2), в котором тот не исключил возможность ухода из клуба после окончания сезона. Наставник парижан заявил, что ему не нужно уговаривать форварда оставаться.

«Мне не нужно уговаривать Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Любой игрок был бы в таком же состоянии, как он, в том послематчевом интервью. Килиан — игрок «ПСЖ», он демонстрирует это каждый раз, он полон решимости добиться успеха и привести клуб к новым вершинам», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

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