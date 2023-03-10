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Мостовой — о «Химках»: собрали весь букет! Они на слуху — хайп!

Мостовой — о «Химках»: собрали весь букет! Они на слуху — хайп!
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о подмосковных «Химках».

«Конечно, мы понимаем, что творится в «Химках». Не для этого мы играли в футбол множество лет. Одного тренера убрали, когда команда шла хорошо, другого — когда плохо. Третьего назначили, когда вообще непонятно кто. При следующем тренере вроде бы столько проигрывали, но не убирали.

Здесь весь букет. Весь букет уже собран был — что можно, что нужно и что не нужно! Уберут, значит уберут. Оставят, значит оставят. Пройдёт время — забудут. «Химки» в последнем матче набрали очки. Сейчас будет матч с «Зенитом». Немножко разогревают перед игрой. Если бы не было всех этих ситуаций, то про «Химки» никто не говорил бы. А так «Химки» на слуху и их обсуждают. Хайп!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

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