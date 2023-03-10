Мостовой — о «Химках»: собрали весь букет! Они на слуху — хайп!

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о подмосковных «Химках».
«Конечно, мы понимаем, что творится в «Химках». Не для этого мы играли в футбол множество лет. Одного тренера убрали, когда команда шла хорошо, другого — когда плохо. Третьего назначили, когда вообще непонятно кто. При следующем тренере вроде бы столько проигрывали, но не убирали.
Здесь весь букет. Весь букет уже собран был — что можно, что нужно и что не нужно! Уберут, значит уберут. Оставят, значит оставят. Пройдёт время — забудут. «Химки» в последнем матче набрали очки. Сейчас будет матч с «Зенитом». Немножко разогревают перед игрой. Если бы не было всех этих ситуаций, то про «Химки» никто не говорил бы. А так «Химки» на слуху и их обсуждают. Хайп!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
- 10 марта 2023
-
17:15
-
17:00
-
16:53
-
16:48
-
16:40
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:11
-
15:10
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
14:15
-
14:07
-
14:07
-
13:51
-
13:45
-
13:39
-
13:34