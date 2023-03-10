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В «Химках» заявили, что не рассматривают вариант с отставкой Спартака Гогниева

В «Химках» заявили, что не рассматривают вариант с отставкой Спартака Гогниева
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Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Спартака Гогниева из-за конфликта с игроками.

«Никаких конфликтов и инцидентов не было. Всё в рабочем режиме. Команда тренируется и готовится к выезду в Санкт-Петербург. Всё в соответствии с графиком и никаких проблем нет.

Я не знаю, откуда вы всё это берёте, кто вам это рассказывает. Никаких связей с отставкой главного тренера, конечно, быть не может», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что у Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Инцидент произошёл в четверг, 9 марта, на базе «Химок». Отмечалось, что конфликт не перерос в драку благодаря сотруднику безопасности «Химок». Позднее появилась информация, что Гогниев может быть уволен из клуба.

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Источник: «Химки» могут уволить Спартака Гогниева сегодня из-за конфликта с футболистами
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