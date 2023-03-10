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«Зенит» начал сезон женской Суперлиги с разгромной победы над «Крыльями Советов» — 5:0

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 1-го тура женской Суперлиги. Играли местный «Зенит» и «Крылья Советов» из Самары. Финальный свисток Анастасии Варфоломеевой зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 5:0.

Счёт в матче на 12-й минуте открыла Ана Диаш, которая под занавес игры оформила дубль. Также дубль на свой счёт записала Габриэла Гживиньска, ещё гол на счету Вероники Куропаткиной.

«Зенит», являющийся действующим чемпионом России, открыл сезон с командой, проводящей свой первый сезон в женской Суперлиге.

Тур продолжится матчами 11 марта:

«Звезда-2005» — «Рубин»

«Локомотив» — «Енисей»

«Краснодар» — «Ростов»

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Крылья Советов» в Москве встретятся с ЦСКА.