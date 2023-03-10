Источник: экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Бразилии может перейти в «Торпедо»

Состав «Торпедо» может пополнить 32-летний нападающий Андре Фелипе, который сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает Metaratings.

По информации источника, экс-футболист «Бордо» и киевского «Динамо» ещё не прибыл в расположение автозаводцев, но проходит медицинское обследование для клуба. Трансферное окно в России уже закрыто, но клубы могут подписывать контракт со свободными агентами.

Последним клубом Фелипе был бразильский «Куяба». В течение карьеры он выступал за «Сантос», «Атлетико Минейро», «Васка да Гама», «Спорт Ресифи», «Коринтианс», «Гремио», а также за лиссабонский «Спортинг» и турецкий «Газиантеп».

В высшем дивизионе чемпионата Бразилии на счету Фелипе 265 матчей и 77 голов. Четыре раза он выходил на поле в футболке главной команды «пентакампеонов».