Виталий Дьяков: Артём Дзюба поймал кураж. Его задача — помочь «Локомотиву» выбраться

Бывший защитник «Локомотива» и «Ростова» Виталий Дьяков считает, что новичок железнодорожников Артём Дзюба нашёл свою игру и имеет хорошие шансы поразить ворота «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ. Игра состоится завтра, 11 марта.

«Дзюба поймал кураж, забил три гола – на этой эйфории, возможно, один гол «Ахмату» забьёт. Не думаю, что стоит ждать от него в каждой игре голевой феерии: дубли, хет-трики, покеры. Всё-таки он провёл неполноценные сборы – если забьёт один, то уже будет хорошо.

Я не думаю, что яркое выступление Дзюбы в матче с «Ростовом» как-то связано с желанием насолить Карпину: Артём выходит и делает своё дело – играет в футбол, принося пользу «Локомотиву». Считаю, что его первостепенная задача – помочь команде выбраться из той ситуации, в которой она оказалась. Второстепенная – доказать, что он ещё на плаву, что он в порядке, умеет забивать, хорошо играть. Думаю, что искать какие-то подоплёки неправильно: это ему неинтересно», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) Дзюба оформил хет-трик.