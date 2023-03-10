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Ольга Смородская огласила предложения по остановке деградации российского футбола

Ольга Смородская огласила предложения по остановке деградации российского футбола
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская огласила свои предложения, окажись она на исполкоме РФС.

«Чего бы я сказала на исполкоме РФС, окажись там? Первое — приостановить Fan ID на год, два, речь не идёт о полугодии. Второе — заняться судейством, столько скандалов после возобновления сезона, что творится. Легионеры? Я ярая противница лимита, даже сейчас. Чем более закрытым делается наш футбол, тем быстрее он деградирует. Мы и так исключены из футбольного процесса, зачем ещё деградировать? Едут к нам бразильцы — слава богу, едут аргентинцы — слава богу. Я не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего.

Персонажи, которые приезжают и не хотят играть? Так бывает везде, возьмите последние трансферы «Челси», того же Тимо Вернера. Замечательный, был лучшим бомбардиром в чемпионате Германии, как он играл за «Челси»? Старался, просто парень не понимал, куда бежать, он не игровой, и где стоять. Сейчас он этого тоже не понимает в «Лейпциге», — сказала Смородская в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

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