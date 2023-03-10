«Кармиотисса» одержала первую победу под руководством Кержакова в четвёртом матче

Завершился матч 27-го тура чемпионата Кипра, в котором «Кармиотисса» принимала «Эносис». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 30-й минуте хавбек «Эносиса» Марсиу Мейра имел отличную возможность вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовать 11-метровый. На восьмой компенсированной к первому тайму минуте счёт открыла «Кармиотисса»: гол на свой счёт записал защитник Дион Малоне. На 61-й минуте второй гол в ворота гостей забил нидерландский хавбек Мунир Эль-Аллухи. В концовке встречи Марко Евремович реализовал пенальти и сократил отставание «Эносиса», но большего гости достичь не сумели.

Для «Кармиотиссы» это был четвёртый матч под руководством российского тренера Александра Кержакова. В дебютной встрече россиянина его команда также встречалась с «Эносисом» и сыграла вничью — 1:1, а позже уступила «Доксе» со счётом 2:3 и «Омонии» — 1:2.

Команда Кержакова набрала 30 очков, но осталась на десятой позиции в турнирной таблице. «Эносис» (21) – строчкой ниже.