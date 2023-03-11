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Личка: в перерыве игры с «Сочи» я сказал парням, чтоб они играли как в детстве

Личка: в перерыве игры с «Сочи» я сказал парням, чтоб они играли как в детстве
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил причину победы своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:4).

«Первый тайм у нас складывался не очень хорошо — гол стал счастьем. Соперник пробил в штангу и имел ещё несколько моментов, у нас же один удар и один гол. После второго гола мы успокоились, рад, что отличились Ковалёв и Башич.

В раздевалке я сказал игрокам, чтобы они играли в футбол как в детстве. Когда они были детьми, они забирали мячи и играли в стеночки. Надо играть так, как играл 20 лет назад, когда шли играть после школы», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.

После этой встречи сочинцы опустились на восьмое место, а оренбуржцы поднялись на седьмое. В активе обеих команд по 28 очков.

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