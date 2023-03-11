Форвард «Оренбурга» Воробьёв высказался о победе с крупным счётом в матче с «Сочи»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:0).

«В первой части мы на выездах плохо играли. Думаю, что это больше шло от головы, от психологии, где-то сидело в подсознании. Поэтому все настроились, тем более был частый переход, а сейчас мы всё время на настоящем поле. Ноги привыкли, поэтому играть легче. «Сочи» очень хорошо сыграл в первом матче с ЦСКА, перебегали, я считаю. Но мы были сильнее во втором тайме. Первый тайм провели довольно плохо: где-то проще играли, где-то скромничали. А во втором тайме мы были физически сильнее и опережали их в каждом компоненте», — сказал Воробьёв в послематчевом интервью.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Сочи» (28) располагается на восьмой строчке.