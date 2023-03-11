Месси получил выгодное предложение от «Интер Майами», «ПСЖ» хочет его сохранить — Скира

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси получил предложение о переходе в клуб американской МЛС «Интер Майми». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Никола Скира.
По информации инсайдера, американский клуб сделал 35-летнему Месси предложение на очень выгодных финансовых условиях. «ПСЖ» хочет убедить аргентинскую звезду остаться во французском клубе, предлагая ему контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Ожидается, что Месси определиться со своим будущим в ближайшие несколько недель.
Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Сам футболист в недавнем интервью заявил, что ему комфортно в парижской команде и он полностью адаптировался к клубу и городу.
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