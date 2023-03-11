Президент «Барселоны» Лапорта провёл встречу с отцом Месси. Игрок не вернётся в команду

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не вернётся в «Барселону» в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Гильем Балаге.
«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно встретился с отцом Месси, но только для того, чтобы обсудить, как выразить уважение Лионелю в будущем. Прямо сейчас у Месси нет никакого предложения от «Барселоны». Никто не ожидает его возвращения.
Ла Лига в любом случае будет против финансирования потенциального трансфера Месси с помощью продажи ещё одной части клуба. Приоритет Лиги – сокращение 200-милионного долга «Барселоны», – приводит слова Балаге BBC.
Напомним, контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. До этого Месси долгое время защищал цвета именно «Барселоны».
Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе:
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