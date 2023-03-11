Канчельскис: в России много крикунов рассказывают сказки, что у нас всё отлично в футболе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что нынешнее поколение российских футболистов серьёзно уступает прошлому.
«Раньше в России поколение было другое, были классные футболисты. Нас приглашали в европейские чемпионаты, хотели видеть в своих командах. Уровень нашего футбола очень сильно упал. Сейчас любой переезд российского футболиста заграницу — это большой плюс для отечественного футбола, потому что надо двигаться дальше и восстанавливать те традиции, которые у нас были. Раньше из России уезжали в Англию по пять футболистов, также как и в Испанию. Когда в Европу переезжают один-два игрока, надо посмотреть, что вообще происходит с отечественным футболом.
В России закрываются клубы, о каком развитии может идти речь? Сейчас Вторая лига почти умирает. Даже во время чемпионата мира у нас закрылось 11 профессиональных клубов. Но у нас же много крикунов рассказывают сказки, как разбираются в футболе, и что у нас всё отлично. Давайте, рассказывайте сказки дальше. Согласен, для нас теперь событием является отъезд любого российского футболиста — даже в Турцию. Раньше мы смотрели на Европу, на такие страны, как Германия, Испания, Англия, Франция, а теперь на турков обращаем внимание. Дожили!», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 11 марта 2023
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