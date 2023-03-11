Талалаев — о поражении от «Урала»: команда, борющаяся за выживание, не может так играть

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1).
«Команда, которая борется за выживание, не может играть так, как мы играли первый тайм сегодня. Ощущения свои передавать не буду, а ошибки исправим с игроками после матча.
Первый тайм смотрел сверху с трибуны, а потом спустился, потому что не хватило терпения немного. Команде надо забивать моменты с пяти метров и всё остальное, но ещё раз я подошёл к арбитру, я приглашал его в перерыве посмотреть на ногу Юзепчука. Когда после таких фолов не даётся даже жёлтой карточки, то все эти лекции, которые читают перед сезоном, где рассказывают, что будут защищать игроков, и указания РФС по поводу защиты игроков сходят на нет.
То же самое касается пенальти, он был 200‑процентный. К нам приезжают и говорят: «Если человек развернулся и локтем выбил мяч, то это пенальти». Почему судья даже на VAR не приглашается? Мне есть над чем работать: я буду совершенствовать игру головой моего бразильца, который приехал, учить, что на добивании мы должны быть первые. Но правила для всех одинаковые. Поздравляю «Урал» с победой», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
- 11 марта 2023
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