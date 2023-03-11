«Соперник заслужил эти три очка». Клопп — о поражении «Ливерпуля» в игре с «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных «Борнмуту» (0:1) в матче 27-го тура Премьер-лиги.

«Что я могу сказать? На самом деле мы не показали сегодня свою игру. Мы доминировали в первом тайме, но в основном забрасывали мяч в заблокированные зоны против команды с компактной защитой. Мы довольно хорошо начали второй тайм, а затем получили право на пенальти, но не забили, после этого мы были поспешными и создали недостаточно моментов, вот и всё.

С первой секунды было ясно, что мы приехали сюда играть с командой, которая борется за сохранение прописки в лиге. Это замечательный клуб, замечательный город, они хотят остаться, и у них действительно хорошо получается. В последние несколько месяцев результаты шли не в том направлении, но сегодняшнее выступление было иным, поэтому сегодня они заслужили трёх очков», — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на BT Sport.

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