Соболев: не помню, когда на «Спартаке» было 5 тысяч зрителей. Слышу слова комментатора

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о низкой посещаемости матчей команды после возобновления Российской Премьер-Лиги. На домашний матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2) пришли 5002 зрителя.

«Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч. Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что со второй половины сезона для посещения матчей чемпионата России требуется карта болельщика (Fan ID). Из-за введения этого документа многие фанатские объединения объявили бойкот.