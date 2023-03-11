Александр Соболев: не стал забивать «Факелу». Испугался, мало ли ещё отменят

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своём незасчитанном мяче в ворота «Факела» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я посмотрел отменённый гол — не хочу опять об этом говорить. Если отменили, значит, не было. Когда есть VAR, то можешь крутить в две стороны — как хочешь. Можно на каждом угловом ставить пенальти. Отменили и отменили. Видели, когда махнул мимо мяча? Не стал забивать. Испугался, мало ли ещё отменят», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

У нападающего «Спартака» не засчитывают мячи вторую встречу подряд. В игре с «Уралом» (2:2) в предыдущем туре гол Соболева не был засчитан из-за свистка арбитра Виталия Мешкова: из-за этого в эпизод не сумел вмешаться VAR.