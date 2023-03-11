Джикия — о Fan ID: хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал влияние введения Fan ID на посещаемость в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«Больше ли слышно было болельщиков «Факела», чем «Спартака»? Не показалось. Что касается атмосферы на стадионе, то хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

По итогам тура «Спартак» набрал 40 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. «Факел», у которого 14 очков, остался на 14-м месте в зоне вылета. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом», а воронежский клуб с «Сочи». Обе игры пройдут 18 марта.

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