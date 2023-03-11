Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия — о Fan ID: хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться

Джикия — о Fan ID: хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться
Комментарии

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал влияние введения Fan ID на посещаемость в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«Больше ли слышно было болельщиков «Факела», чем «Спартака»? Не показалось. Что касается атмосферы на стадионе, то хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

По итогам тура «Спартак» набрал 40 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. «Факел», у которого 14 очков, остался на 14-м месте в зоне вылета. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом», а воронежский клуб с «Сочи». Обе игры пройдут 18 марта.

Новость по теме
Джикия: Промес — живая легенда «Спартака»? Давайте не будем говорить громкими словами

Абаскаль – о судействе: жаль, что барбер может повлиять на игру

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023