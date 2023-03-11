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Джикия: Промес — живая легенда «Спартака»? Давайте не будем говорить громкими словами

Джикия: Промес — живая легенда «Спартака»? Давайте не будем говорить громкими словами
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об одноклубнике Квинси Промесе.

«Поздравили Промеса. Он сегодня семейный человек: папа и мама приехали. Сегодня его дёргать не будем, а подготовимся спокойно к игре. У нас с «Уралом» кубковый матч, а затем будем ждать праздничного мероприятия. Всё-таки 101 гол — это очень яркое событие. Мы все очень рады за него.

Сегодня забил два потрясающих гола — молодец. Квинси — живая легенда «Спартака»? Давайте не будем говорить громкими словами. Самое главное, что он сегодня здесь и забивает голы, принося пользу команде. Что будет позже — посмотрим. Не мне судить, кто — легенда, а кто — нет», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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