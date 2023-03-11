Хави: трудно быть таким, как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес сказал, что надеется стать для клуба своим Алексом Фергюсоном.
«Думаю, быть таким, как Фергюсон, трудно, но я надеюсь стать им здесь, в «Барселоне». Я очень благодарен президенту, он говорит мне, что доволен нашей работой. Президент предан клубу, и мы благодарны за это. Надеюсь, что он останется на долгие годы, но мы зависим от результатов. Сейчас не время говорить о продлении соглашения, у меня ещё год по контракту», — приводит слова Хави Marca.
Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, 13 раз став с клубом чемпионом Англии и дважды выиграв Лигу чемпионов.
Хави возглавил «Барселону» в 2021 году, сменив на посту главного тренера Рональда Кумана.
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