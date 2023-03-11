Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча «Краснодар» — «Динамо»

Видеообзор матча «Краснодар» — «Динамо»
Комментарии

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Краснодар» и «Динамо». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Игра началась в 19:00 мск. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1.

На 19-й минуте Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. Спустя пять минут «Краснодар» сравнял счёт усилиями Кади. На 68-й минуте Кади оформил дубль, а в концовке матча Никита Кривцов забил третий гол «быков».

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Краснодар» находится на седьмой строчке, заработав 29 очков и догнав «Ахмат» и ЦСКА. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023