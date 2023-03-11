Видеообзор матча «Краснодар» — «Динамо»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Краснодар» и «Динамо». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Игра началась в 19:00 мск. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1.

На 19-й минуте Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. Спустя пять минут «Краснодар» сравнял счёт усилиями Кади. На 68-й минуте Кади оформил дубль, а в концовке матча Никита Кривцов забил третий гол «быков».

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Краснодар» находится на седьмой строчке, заработав 29 очков и догнав «Ахмат» и ЦСКА. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.