«Спартак» не проигрывает в РПЛ 10 матчей подряд — лучшая серия команды за пять лет
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Московский «Спартак» обыграл «Факел» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не проигрывают в турнире уже 10 матчей подряд. В последний раз такое было в апреле 2018 года. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Напомним, «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом», выигравшим четыре последних чемпионата России. Сейчас у команды Гильермо Абаскаля 40 очков в 19 матчах и второе место в турнирной таблице. У «Зенита» 45 очков и матч в запасе. Между собой команды сыграют 7 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
В следующем матче «Спартак» встретится с «Уралом» (14 марта) в Кубке России, а затем отправится в Оренбург, где проведёт матч 20-го тура РПЛ с одноимённой командой.
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