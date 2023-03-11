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Булыкин: нет ощущения, что «Спартак» странно судят. Есть VAR — нельзя серьёзно ошибиться

Булыкин: нет ощущения, что «Спартак» странно судят. Есть VAR — нельзя серьёзно ошибиться
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением, существует ли предвзятость у судей в отношении «Спартака». В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2) судьи отменили гол Александра Соболева, а также назначили спорный пенальти в ворота красно-белых.

«Нет ощущения, что «Спартак» странно судят. Сейчас есть VAR, поэтому нельзя серьёзно ошибиться. Ошибка в игре с «Уралом» хоть и была, но я отталкиваюсь от того, что если «Спартак» на что-то претендует, то не должен от таких команд пропускать два.

Они должны забивать без шансов. Если «Спартак» считает, что он в порядке, то не должен так тяжело играть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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